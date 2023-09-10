حسام داغر يعلن شراءه غرفة نوم الراحلة سامية جمال من مزاد انتيكات

أعلن الفنان حسام داغر عن شرائه غرفة نوم الفنانة الراحلة سامية جمال، حيث نشر صور غرفة النوم على حسابه بموقع فيس بوك وعلق:" انا اشتريت غرفة نوم سامية جمال من مزاد انتيكات ".

وكانت رحلت الفنانة سامية جمال عن عالمنا يوم 1 ديسمبر عام 1994 عن عمر يناهز 70 عاماً، بعدما أصيبت بأنيميا شديدة، تسببت في تعرضها لهبوط حاد في نسبة الهيموجلوبين بالدم، ونصحها الأطباء بالابتعاد عن النظام الغذائي القاسي الذي تتبعه، ولكنها رفضت إلى أن أصيبت بجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، تسببت في إصابة جزء كبيرة منها بالغرغرينا، فخضعت لعملية جراحية لاستئصال الأمعاء، ولم تتحسن حالتها وبدأت تفقد الوعي تدريجيًا حتى توفيت.

وكان تلقى حسام داغر تكريمه من إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية خلال دورته الرابعة يوم الجمعة الماضى، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان في مكتبة الإسكندرية، بال عرض أجزاء من أدوارهم للحضور.

وعبر الفنان حسام داغر عن سعادته بالتكريم في مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، وذلك ضمن المكرمين في الدورة الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.

وقال داغ خلال كلمته على هامش تكريمه في حفل الافتتاح اليوم، أن سعادته زادت أكثر أن مهرجان داخل محافظة الإسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط التي يحبها من قلبه وكون فيها ذكرياته الجميلة قائلا : «اسكندرية تمثل لي حاله خاصة جدا بالأخص عندما قررت الدراسة بالسلك الجامعي لطلاب وطالبات بكلية الإعلام بمادة المسرح و الدرامة» لافتا عندما يأتي التكريم من أهل المسرح يكون له أحساس جميل.

وكان طمأن الفنان حسام داغر، جمهوره بعد خروجه من العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

حيث كتب حسام داغر عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: “أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد.. وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد.. وأنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد”.

وأضاف حسام داغر قائلًا: “أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد.. وأنا الضال الذي هديته فلك الحمد لك الحمد كله ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

وكان قال الفنان حسام داغر أنه غادر العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مر بها خلال اليومين الماضيين.

حيث كتب حسام داغر عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "الحمد لله رب العالمين قدر ربنا ولطف بيا فى الأزمة الصحية اللى مريت بيها اليومين اللى فاتو ولولا فضل ربنا وتدخل فريق الأطباء الحمد لله وخرجت من العناية من وضعى الحرج اللى كنت فيه".

وأضاف داغر: "بشكر فريق الأطباء فى المستشفى، وبشكر دكتور أشرف زكى لمتابعته الوضع إلى أن استقرت حالتى الحمد لله، وبشكر أخويا وصاحبى حمزة العيلى لأنه هو اللى لحقنى وأصر ونقلنى المستشفى من البيت وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جمبى فى المستشفى، حابب أشكر وأطمن كل الناس اللى كلمونى واطمنوا عليا وجم ليا المستشفى أو البيت".

بوست حسام داغر

وتابع داغر: "أنا الحمد لله تحت الرعاية الطبية في البيت وبحاول أرد على كل اللى بعتلى أو اطمن عليا واحد واحد لأن كلمه شكراً قليله حقيقى على اللى حسيت بيه من حب واهتمام كبير مالى قلوبكم ودعوات الناس الكتير ليا بالشفا هى اللى سرعت علاجى وعجلت بشفائي، الحمدلله علي كل شيء".



وأصيب الفنان حسام داغر بوعكة صحية أمس نقل على إثرها للعناية المركزة، في أحد المستشفيات بالشيخ زايد ولم يكشف تفاصيل أخرى عن حالته الصحية.

وكتب الفنان حسام داغر، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "بمر بوعكة صحية.. صدقوني الإنسان ضعيف قوي تجاه أي حاجه، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء، يهون علينا جميعًا، وشكرًا يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء".



حضرة العمدة

وكانت آخر أعمال الفنان حسام داغر، مسلسل حضرة العمرة و عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023، ومسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

حسام داغر

وعاد حسام داغر مؤخراً من عماد بعد مشاركته فى العرض المسرحي المصري لجامعة حلوان في مهرجان آفاق العربي بمسقط، حيث أنقذ داغر العرض بعد أن كان مهددا بالخروج من مسابقة المهرجان بسبب تعذر بطل العرض عن الحضور لمسقط.



قبل ساعات قليلة على العرض، طلب من الدكتور حسام داغر حفظ الدور وتأديته، بالرغم من أنه كان مدعو للمهرجان كضيف شرف على غرار مجموعة متألقة من النجوم، أبرزهم محمد المنصور، وطارق العلي، ورفيق علي أحمد، وأسد فضه، وعدد من النجوم العرب والخليجيين.



استطاع الفنان المصري والأستاذ الجامعي حسام داغر، أن ينقذ الموقف ويقوم بأداء الدور والتمثيل وسط طلابه بروح طالب الجامعة التي لا زالت بداخله، وسط دهشة وتقدير من الجميع، والذين أعجبوا وأشادوا بالمسرحية والأداء المتميز.

وكان احتفل الفنان حسام داغر، بصدور كتابه "استوديو الممثلين"داخل المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الرياض، وحرص داغر على توجيه عدة إهداءات على رأسها، إهداء الكتاب لـــ والدته، وإلى الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

وحرص النجم حسام داغر، على مشاركة متابعيه ببعض الصور من الكتاب، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

حسام داغر

وعلق حسام داغر على الصور قائلًا:"كتابي ( استوديو الممثلين ) حالياً بمعرض الكتاب في الرياض بالمملكة العربيه السعودية جناح.. دار كتاب للنشر والتوزيع.

يذكر أن الفنان حسام داغر انضم إلى أسرة مسلسل "الضاحك الباكى"، على أن يجسد دور الراحل محمد عبدالقدوس، زوج روز اليوسف ووالد الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، خلال العمل الذى يسلط الضوء على واحد من أهم رواد الفن في تاريخ الفن، سواء من خلال خشبة المسرح أو السينما الذى قدم فيها أعمال ناجحة ما زالت خالدة إلى الآن.

حسام داغر



من ناحية أخرى كان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أن مسلسل "الضاحك الباكي"، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949". وكشف أن "العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني شخصيات أخرى".