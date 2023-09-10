ورشة عمل عن "حروب الجيل الرابع" بإدارة شباب أجا بالدقهلية

نفذ مركز شباب منشأة الأخوة، التابع لإدارة الشباب والرياضة بأجا بمحافظة الدقهلية، ورشة عمل بعنوان (حروب الجيل الرابع)، حاضر فيها شيماء السعدني الموظفة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وقدمت شرحا تفصيليا عن مقدمة عن حروب الجيل الرابع: شرح لمفهوم حروب الجيل الرابع وتاريخها، والأسباب والدوافع وراء حروب الجيل الرابع: تحليل للأسباب التي أدت إلى نشوء هذا النوع من الحروب، مثل التكنولوجيا المتقدمة والتواصل السريع والتغيرات الاجتماعية والسياسية.

وأوضحت السعدني الأطراف المشاركة في حروب الجيل الرابع، واستعرضت للدول والجماعات المشاركة في هذه الحروب وتحليل لأهدافهم وتكتيكاتهم.

وأشارت إلى الأساليب والتكتيكات المستخدمة في حروب الجيل الرابع: شرح للأساليب والتكتيكات المستخدمة في هذه الحروب، مثل الحرب الإلكترونية والتضليل الإعلامي والهجمات السيبرانية إضافة إلى تأثير حروب الجيل الرابع على المجتمعات والدول: تحليل لتأثير هذه الحروب على الاقتصاد والسياسة والثقافة والأمن القومي للدول المشاركة.

جاء ذلك بحضور مجموعة من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب أجا (لانشاصية- اخطاب- ميت فضالة- السبخا- بقطارس- منشاة الأخوة).

يأتى ذلك تنفيذا لورشة العمل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.