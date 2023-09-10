ضبط عامل أنهى حياة زميله بمقص في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا،في ضبط عامل خردة بالمنيا تعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته التى تسببت في وفاته.



وورد بلاغ لقسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل خردة - مقيم بدائرة القسم مُصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.

وبسؤال زوجته ربة منزل - مقيمة بذات العنوان إتهمت عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان بالتعدى على زوجها بأداة حادة "مقص" فأحدث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي حادثة آخرى عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثتي طفلين شقيقين؛ في حالة تحلل في مياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وذلك بعد نحو أسبوع من تغيبهما عن منزل أسرتهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلين رحيم ال ح، 6 سنوات، وشقيقه إسلام ال ح، 5 سنوات مقيمان قرية كفر ايوب مركز بلبيس، في حالة تحلل بمياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد.



تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهم منذ أسبوع بدائرة مركز أبو حماد، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.