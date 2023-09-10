محافظ المنيا يلتقى رئيس صندوق التنمية الحضرية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات، هو أحد المشروعات القومية ذات الأولوية، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة " سكن لكل المصريين"، للإستفادة من الأراضي غير المستغلة، وتحقيق تنمية حضرية فى عواصم المحافظات بإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، صباح اليوم الأحد، بالمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ، التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، والوفد المرافق له بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، والدكتور أشرف أبو العيون المشرف العام على وحدة التطوير الحضري، والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق من كهرباء، ومياه شرب وصرف صحي ، وغاز طبيعي ، والإتصالات، وذلك بحضور ممثلي جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، لبحث آخر مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء 78 عمارة بإجمالي 1872 وحدة سكنية ، على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب بطريق القاهرة - أسوان بمدينة المنيا، على مساحة 41 فداناً ، تحت إشراف صندوق التطوير الحضري ، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعقب تفقده الموقع العام للمشروع ، أشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ، بالتعاون بين المحافظة والصندوق لإستكمال المشروعات الجاري تنفيذها ، مؤكدا ، حرص الصندوق على المساهمة في تطوير الإمتدادات العمرانية الجديدة ، والمناطق غير المخططة للإرتقاء بها بصورة متكاملة .