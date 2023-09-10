موسم حصاد الأرز.. فرحة الشقيانين بالدقهلية

بدأ مزارعو الدقهلية، فى حصاد محصول الأرز ، والذى يعد أحد أهم المحاصيل الزراعية الموسمية بمراكز المحافظة، ويقبل على شرائه العديد من التجار كما يتم تسليم بعضه للصوامع والشؤن الجاهزة لتخزينه، وسط استعدادات مكثفة لمديريات التموين والزراعة بالمحافظة، للتسهيل على المزارعين.

رصدت “بوابة الوفد الإلكترونية” فرحة المزارعين بالدقهلية بحصاد محصول الأرز .

وفى هذا الصدد أكد مصطفى النجارأحد المزارعين، أن موسم حصاد الأرز هو عيد للفلاح والتى يتم زراعة مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية الواقعة بزمامها بهذا المحصول، وأضاف أم زراعة الأرز تمر بعدة مراحل فيتم تجهيز الأراضي الزراعية بعدة مراحل مختلفة ومنها حرث الأرض ويقوم المزارع بريها بالماء ثم تأتي من بعدها مرحلة التلويح وهي عبارة عن تقليب محتويات التربة بقطعة خشبية يسحبها عدد من الحيوانات حتى تصبح الأرض مسطحة و جاهزة لزراعة الأرز وتوزيع الشتلات الصغيرة.

وتابع خضر البرقى، أحد المزارعين بالدقهلية، يتم إضافة بعض المبيدات الحشرية والأسمدة من ثاني يوم زراعته حتى يتم حمايته من أي آفات أو حشرات ومن أهمها وأكثرها انتشارا هي دودة الحشد، كما أن محصول الأرز يتم ريه بشكل مستمر يصل بعض الأحيان إلى ريه يوميًا وذلك بعد تعطيشه مرة واحدة فقط في بداية زراعة الأرز وبعدها يتم غمره بالماء باستمرار.

وأشار محمد فهمى أحد مزارعى الأرز بالدقهلية، أنه يوجد نوعان من تقاوي الأرز منها حبوب يتم رشها في الأراضي الزراعية المغمورة بالماء وتروي بالماء حتى وقت حصادها والآخر يتم زراعته على هيئة شتلات صغيرة بحوض مائي مخصص لها بالأرض لمدة شهر بالكامل ومن بعدها يتم زرعها وغرسها بالأرض بواسطة عدد من العمال.

وتوقع أحد المسئولين بمديرية الزراعة، انخفاض سعر الأرز بنسبة كبيرة في خلال أسبوعين، مع بداية حصاد المحصول الجديد، اعتبارا من 15 أغسطس المقبل، حيث ستشهد الأسواق كميات كبيرة من الأرز المحلى تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث إن المحصول الجديد سيعزز المخزون الاستراتيجى لأكثر من عام، الأمر الذي سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة.

وناشد أصحاب الهايبرات والمحلات والمواطنين عدم تخزين الأرز، نظرًا للانخفاض الكبير المتوقع نتيجة حصاد كميات كبيرة من المحصول خلال مدة أقصاها نصف أغسطس.