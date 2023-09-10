الأمريكية كوكو تقلب الطاولة على البيلاروسية إرينا في التنس

قلبت الأمريكية كوكو جوف المصنفة سادسة عالميا الطاولة على البيلاروسية إرينا سابالينكا الثانية عندما تغلبت عليها 2-6 و6-3 و6-2 .

وذلك في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وتوجت بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية.

واحتاجت جوف البالغة من العمر 19 عاما إلى ساعتين وست دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في ست مواجهات بينهما وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي بعدما خسرت رولان غاروس عام 2022.