بعد إحالته للمفتي.. المتهم بإنهاء حياة صديقه: شجعته على الوقوع في الرذيلة

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس السبت، قرارها بإحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه وتقطيع جثمانه بصاروخ كهربائي لفضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه.

المتهم "هشام.ع.م" صاحب 37 عاما وكهربائي سيارات بالهيئة العامة، كان ذكر في أقواله بالتحقيقات، أنه قد شجع المجني عليه، على ممارسة الرذيلة مع زوجته، ولكن هددته زوجته بافضاح أمره، فأقبل على إنهاء حياة صديقه خوفا من افتضاح أمره.

كما اعترف المتهم بتخلصه من المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن استدرجه إلى منزله بحجة وجود سيدات في المنزل، وحينما حضر إلى المنزل قام بلف حزام جلدي حول رقبته، كما أفاد المتهم بإنهاء حياة المجنى عليه " أحمد إبراهيم. ا. م".

بعد ذلك، حدثت بينه وبين زوجته خلافات نظرا لمروره بظروف مرضية، ما تسبب في تطوير الخلافات بينهما، ومن ثم قام بالاستعانة بالمجنى عليه لممارسة الرذيلة مع زوجته، لكنها اعترضت وطلبت الطلاق، وبالفعل طلقها في فبراير 2022، الا إنها أصرت علي تهديده بإبلاغ أهلها بالواقعة، ليتبادر إلى ذهنه فورًا فكرة التخلص من صديقه خشية افتضاح الأمر.

وفي يوم 10 مارس 2022، قام باستدراج المجنى عليه إلى منزله بعد إيهامه باحضار سيدات للمنزل، حيث قام بالتعدى عليه وخنقه بحزام وطعنه بسكين بأماكن متفرقه بالجسم، حتى تأكد من وفاة المجنى عليه، ولإخفاء آثار جريمته استقر على تقطيع جثمانه عليه إلى أجزاء والتخلص منه، من هلال صاروخ كهربائي وساطور صغير الحجم وحقيبة سفر كبيرة الحجم، وقام بشراء "شكارتين أسمنت" وخمس شكائر رمل، لإخفاء آثار الجريمة، بعدما قام بتقطيع جثمانه إلى أشلاء بداخل حقيبة سفر لإخفاء معالم جريمته الشنعاء.