الأمم المتحدة: الثقافة المجتمعية تقف عائقًا أمام حلول قضية الزيادة السكانية بالحوار الوطني

أكدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان سابقا، ممثلة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن فكرة وجود حوار وطني يجمع بين كل التيارات الفكرية مع تحديد هدف موحد وهي الوصول لنتيجة تخدم الوطن أكثر من رائعة.

وتابعت “يوسف” خلال تصريحاتها عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن كل الأفكار والآراء المطروحة بالحوار الوطني مهمة وجيدة والتوصيات عظيمة»، مشيدة بالخبراء المشاركين على منصة الحوار: «اختيار بعناية وتنوع شديد بين التخصصات والأفكار.

وأكملت أن الثقافة المجتمعية من أبرز المعوقات التي من الممكن أن تقف أمام ما تم طرحه من حلول بالجلسة حول قضية الزيادة السكانية، إذ نجد عدد أفراد الأسر في المجتمع الريفي كبيراً رغم بساطتهم وتواضع الدخل الخاص بهم، فلا يوجد تكافؤ بين الدخل وعدد أفراد الأسرة الواحدة، لذلك يجب وضع حلول لهذا العائق من أجل توعية الأسرة ويصبح المجتمع سليماً قادراً على اتخاذ القرار.

وواصل يوسف أن القضية السكانية وكيفية إدارتها من أهم الملفات المطروحة بالحوار الوطني، كونه يحمل محاور عديدة بعيدة عن العدد فهي خصائص وفئات مختلفة، ولكل فئة احتياجات خاصة، وبالتالي كان الحوار جيداً للغاية في هذا الصدد.