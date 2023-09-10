غلق معمل تحاليل و5 ورش صناعية بالشرقية

حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إدارة شئون البيئة بالديوان العام، بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شئون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (10) موقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (منيا القمح – أبو حماد – الحسينية ) ومدينة القرين وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة) ومنها:

· أن ينشأ البرج على سطح خرساني

· وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية.

· عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أوالعناية المركزة بالمستشفى.

ومن جانبه أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص (95) نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد (93) مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية ، فضلاً عن إستيفاء (2) مشروعات لحين إستكمال الإشتراطات البيئية.

بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ (5) منشآت و إجراء القياسات البيئية لعدد (6) منشآت (1مطعم – 4 مستشفيات – مخزن ) للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

فضلاً عن قيام لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على (46) ورشة (تصليح سيارات – تصنيع ملابس)، كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على (5) منشآت صحية (3 مستشفيات خاصة –2 معمل تحاليل) كما قامت اللجنة بالتفتيش على (3) محطات تموين سيارات بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.

واسفر التفتيش عن الغلق الفوري لعدد (5) ورش و معمل تحاليل وتحرير (3) محاضر جنح لعدد (3) مستشفيات ومحضر جنحة لمحطة تموين سيارات والتنبية بإزالة المخالفات التي تم رصدها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، خلال شهر أغسطس الماضي، بشن عدة حملات رقابية على المحال التجارية والمصانع والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية بشئون البيئة، وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

في مجال ضبط الأسواق..

· تم تحرير محضر ضد سوبر ماركت ا . ل لبيع المواد الغذائية وعرض سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 1 کرتونة مواد غذائية بعدد 117 قطعة مواد غذائية متنوعة.

· تحرير محضر ضد مصنع ا .خ لصناعة الأعلاف، وذلك لحيازته سلع مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد 75 كجم.

· تحرير محضر ضد محل ا .س لبيع الأعلاف وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ( 320 ) شيكارة خليط زوائد زنة الشيكارة 40 كجم.

· تحرير محضر ضد ماركت ا . ب لحيازته 50 علبة سجائر مجهولة المصدر.

· تحرير محضر ضد سوبر ماركت لحيازته 60 علبة سجائر مجهولة المصدر.

· تحرير محضر ضد محل و. م لبيعه بذور ومخصبات زراعية.

· تحرير محضر ضد محل ا .غ للدهانات لعدم إعطاء فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل ع .ا لتجارة الأعلاف لعدم إعطاء فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل ي .ا لتجارة الأدوات الكهربائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا. د لبيع الأجهزة الكهربائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .خ لبيع زيوت السيارات، لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد معرض ا .هـ لبيع الأجهزة الكهربائية، لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا. ن لتجارة الأعلاف، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .ن لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل هـ . ت للأدوات المنزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد ا .ح لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد سوبر ماركت م .م .ح لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد م. ق لتجارة الأدوات المنزلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد أ .خ لتجارة الأدوات الصحيه لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد م .أ للادوات المنزلية لعدم اصدار فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد ا .ع للادوات الصحية لعدم اصدار فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل ا . م للتليفونات لعدم اصدار فواتير ضريبية.

· تحرير محضر ضد محل م . ف لتجارة المواد الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .هـ لبيع المواد الغذائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا .م لبيع اطارات السيارات والبطاريات لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحرير محضر ضد محل ا . ب لتجارة الحدايد و البويات لعدم الإعلان عن الأسعار.

ويأتي ذلك بناءاً علي تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.