نيمار يحطم رقم الأسطورة " بيليه"

نجح المهاجم نيمار، لاعب نادي الهلال السعودي، في كسر الرقم القياسي للأسطورة الراحل بيليه كأفضل مسجل في تاريخ منتخب البرازيل في كرة القدم.

رفع نيمار رصيده إلى 79 هدفاً، بعد تسجيله هدفين في الشوط الثاني خلال الفوز الكبير على ضيفته بوليفيا 5-1 يوم الجمعة في بيليم، في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

واستهل ابن الحادية والثلاثين عاماً المباراة مشاركاً بيليه صدارة هدافي البرازيل مع 77 هدفاً.

وقال نيمار الذي عادل رقم بيليه خلال مونديال قطر الخريف الماضي، عندما أقصيت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح "أنا سعيد جداً ولا أجد الكلمات.

وأضاف:لم أتوقع أبداً بلوغ هذا الرقم القياسي، بدءاً من هذه اللحظة، أريد القول ان تحطيم الرقم لا يعني اني أفضل (من بيليه) أو من أي لاعب آخر في المنتخب.

وقال:بعد الفوز أريد دوماً كتابة اسمي في تاريخ كرة القدم البرازيلية، واليوم هذا ما فعلته".