الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للسوبر الأفريقي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة السوبر الأفريقي المرتقبة 15 سبتمبر الجاري.





كان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح رباعي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق أمس.

على صعيد متصل ينتظم رباعي الفريق الأول بالأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية في مران اليوم، بعد منحهم راحة سلبية ، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا الأخيرة.

انتظام الرباعي الدولي ..

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الإفريقي.

ويلاقي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ، في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم ١٥ من الشهر الجاري على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.



وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مطولًا مع سامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء الأمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص كولر على الاجتماع بمدرب الفريق لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي للفريق الفترة المقبلة.