إنطلاق فعاليات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى " بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 10-14 سبتمبر، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى”، والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية وبحضور الاستاذ عمرو عباس زيادة، والاستاذ احمد جمال الشره مشرفين الوزارة.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 9 إدارات هى “أجا -طلخا - بنى عبيد - محلة دمنة - المنزلة - ميت سلسيل -شربين -دكرنس- جمصة”.

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهلية، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية , بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.