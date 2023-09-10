جوري بكر تعلن وضع مولودها الأول وتطلق عليه تميم

أعلنت الفنانة جوري بكر وضع مولودها الأول الذى أطلقت عليه تميم ، وعلقت جوري بكر عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام قائلة: "الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافى".

تألقت الفنانة جورى بكر، فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك بعد نجاحها فى رمضان الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" بدور وداد الذي تصدر التريند طوال الشهر الكريم.

وظهرت فى جلسة التصوير باطلالة بيضاء أنيقة وهادئة وجذابة.

وكانت كشفت الفنانة جوري بكر، عن كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة وعلاقتها بالفنان أحمد فهيم الذي قام بدور زوجها في المسلسل.

جوري بكر

وقالت"جوري بكر" خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع علي فضائية "سي بي سي" مساء الأربعاء أن علاقتها بالفنان أحمد فهيم في مسلسل جعفر العمدة كادت أن تكون حقيقة وكانت تتعامل دائما خلال تصوير المسلسل على أنها "وداد" وأحمد فهيم هو "سيد".

نصائح أحمد فهيم لجوري بكر خلال تصوير جعفر العمدة

وأضافت أن أحمد فهيم كان دائما يساعدها خلال التصوير ويقول لها "دا دور مهم ولازم تركزي فيه"، مشيرة إلى أنه في إحدى المرات قال لها الحل الوحيد لكي تتقني شخصية وداد هو أن تغلق على نفسها باب غرفتها ٣ أيام وتقوم بحفظ دورها في المسلسل كاملاً.

جوري بكر

جوري بكر بكت بعد مشهد زواجها من شوقي فتح الله

وتابعت الفنانة جوري بكر، أنها قامت بالبكاء بعد مشهد زواجها من شوقي فتح الله، وشعرت بالضيقة في الحقيقة من أجل هذا المشهد، موضحة "بعد مشهد الفرح انا مكنتش قادرة اروح اقف جمب أحمد فهيم أو هالة صدقي بجد".

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أوأصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

جوري بكر

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.