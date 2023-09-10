التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص داخل منزله

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على جثة شخص متعفنة داخل منزله، في نجع السواقي، قرية العليقات، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.



وكان قد تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص متعفنة داخل منزله في قرية العليقات مركز قوص.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة شخص أربعيني ، متعفنة داخل منزله في قرية العليقات.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سائق بحوزته أكثر من 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش بالشرقية بقصد الإتجار.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة..فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) وبحوزته (عدد 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام- مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.