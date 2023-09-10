مطالب يوفنتوس تعطل طموحات ريال مدريد

تقدم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بعرض رسمي إلى إدارة يوفنتوس للحصول على خدمات دوسان فلاهوفيتش مهاجم الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.





وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأحد ، إلى أن عرض ريال مدريد قوبل برد قوي من إدارة يوفنتوس بعد أن حدد الأخير 90 مليون يورو شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة.

وواصلت ، العائق المادي حال دون إتمام الصفقة ، ويأمل ريال مدريد في الحصول على صفقة مجانية خلال انتقالات الصيف المقبل ويأتي في مقدمتها الفرنسي كيليان مبابي.

تعزية ضحايا زلزال المغرب ..

وحرص مجلس إدارة نادي ريال مدريد، على تقديم النعي في ضحايا زلزال المغرب، الذي ضرب البلاد، أمس الجمعة، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 من الأشخاص، وإصابة أكثر من 150 آخرين.



ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة “يعرب نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته عن عميق فزعهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة، ونعرب عن تعازيه ومحبته لأسر المتوفين ولجميع الشعب المغربي”.

واختتم النادي الملكي بيانه قائلًا، "نحن نتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين ننقل إليهم كل قوتنا ومحبتنا”.