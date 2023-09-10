يوم حصاد زراعي للسمسم المُحمل على القطن بديرب نجم

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، يوم حصاد السمسم المحمل على القطن بناحية شبرا صورة بمركز ديرب نجم، وذلك ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث التكثيف المحصولي بالقطاع الزراعى بالشرقية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة، ضمن أنشطة الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس أشرف الدمرداش، مدير عام الإرشاد.

وحضر اليوم الزراعي كل من: الدكتورة أميرة عطية الميهي قسم التكثيف المحصولي، والدكتور على ناصف قسم بحوث المحاصيل الزيتية، والمهندس صلاح محيى الدين، مدير الإدارة الزراعية بدريرب نجم، والمهندس محمود الشناف، أخصائى القطن بالمحافظة، والمهندس محمود عبدالمنصف، رئيس قسم الإرشاد وجهاز الإرشاد وعدد من المزارعين.

وخلال اليوم الزراعي، تم أخذ عينة من المحصول من مساحة 2 فى 3 أمتار تقريبًا وجارٍ تجفيف العينة لمدة أسبوعين، ثم يتم فصل البذور وتقدير العينة من قبل مندوب العينات.