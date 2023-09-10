110 طالب بجامعة الفيوم يشاركون فى أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

يشارك 110 طالب وطالبة من جامعة الفيوم، فى اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذى يقام بجامعة حلوان وذلك تحت إشراف الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم.

وقد شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، احتفالية افتتاح أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، الذى يعقد فى الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من شهر سبتمبر وتستضيفه جامعة حلوان بمشاركة 45 جامعة مصرية بحضور قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء ونواب الجامعات المشاركة بالقاعة المغطاة بجامعة حلوان.

وحضر الحفل الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،

يذكر أن جامعة الفيوم تشارك فى عدد من المسابقات والأنشطة والفعاليات فى أسبوع شباب الجامعات، ففي المسابقة الرياضية تشارك فرق كرة اليد للطلبة، والكرة الطائرة للطلبة، وفريق خماسى كرة القدم طلبة، فيما تتنافس فى مسابقة تنس الطاولة بفريق الطلبة والطالبات.

كورال الجامعة

كما يتنافس فريق كورال جامعة الفيوم بقيادة المايسترو وائل حمدي فى المسابقة الفنية، بالإضافة لمعرض الفنون التشكيلية وورشة للنحت.

وفى المجال الثقافي تتنافس جامعة الفيوم فى مسابقات القرآن الكريم والحديث الشريف ودوري سباق المعلومات والمسابقة الشعرية (فصحى وعامية) والمراسل الإذاعى والتليفزيونى والخط العربى والإنشاد الدينى.

وتتواصل المنافسات في النشاط العلمي والاجتماعى فى مسابقة البرمجة وأفضل عرض تقديمي وأفضل جهاز الكتروني، بالإضافة للمعرض العلمى وكذلك مسابقات الطالب والطالبة المثاليين والشطرنج والقوافل الطبية ومسابقة الجوالة بفريق حوالي وجوالات جامعة الفيوم.



ومن جهه اخرى كان الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعةالفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد شهد إنطلاق فعاليات مبادرة الطالب المنتج، الذي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجامعات المصرية وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم وذلك اليوم الخميس وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن مبادرة الطالب المنتج تتضمن ثلاث ورش تدريبية الأولى بعنوان "كيفية توليد أفكار إبداعية لمشاريع ريادية ومدى قابليتها للتطبيق" والثانية بعنوان "إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية" والثالثة بعنوان "تسويق المشاريع الناشئة".

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