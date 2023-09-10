وفاة عامل وإصابة آخرين أثناء عملهم في بيارة صرف صحي بقنا  

توفى عامل، فيما وأصيب 3 آخرون، أثناء عملهم في بيارة صرف صحي بقرية القلعية التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وكان قد تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد سقوط عمال داخل بيارة صرف صحي بقرية القلعية في مركز أبوتشت.

وتبين مصرع عامل وإصابة 3 آخرين، أثناء عملهم في ببيارة صرف صحي بقرية القلعية في مركز أبوتشت،وتمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال الجثة والمصابين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سائق بحوزته أكثر من 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش بالشرقية بقصد الإتجار.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة..فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) وبحوزته (عدد 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام- مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,500,000 مليون جنيه) تقريباً،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.