كشف ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بسوهاج.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) بتأخر شقيقه (سائق مركبة توك توك- مقيم بذات الناحية) فـى العودة بمركبة "التوك توك" ولدى تواصله معه تليفونياً أبلغه بالتشاجر مع آخر ببندر دارالسلام، فقام بالتوجه للمكان فلم يجد شقيقه وعثر على مركبة "التوك توك" خاصته وبه آثار دماء بالقرب من منزل صديق شقيقه

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (سائق مركبة توك توك- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى أرض زراعية بجوار مسكنه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم.

وأرشد المتهم عن جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة فىإرتكاب الواقعة "سكين" والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.