منطقة سوهاج الأزهرية تبحث آليات تطبيق الدمج بالمراحل التعليمية

عقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اجتماعا موسعاً بمنسق الدمج ومديري المراحل التعليمية بالمنطقة لمناقشة تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن تطبيق الدمج بالمراحل التعليمية تناول رئيس المنطقة الأزهرية تشكيل لجنة القبول وفقاً لقرار فضيلة وكيل الأزهر الخاص بتشكيل لجان القبول لطلاب الدمج بالمعاهد الأزهرية .

وأوضح مدير الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، للحضور ضرورة قبول طلبات الدمج وفقاً لنوع الإعاقة ودرجتها المنصوص عليها، وفقاً لقرار وكيل الأزهر الشريف مضيفاً أن نظام الدمج سيشمل جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي .

وأشار فضيلة الدكتور أحمد حمادي، إلى أن طلبات الدمج الخاصة بالصفين الثانى والثالث الثانوي سيتم عرضها والبت فيها من خلال اللجنة المركزية للدمج بقطاع المعاهد الأزهرية.

ونوه رئيس المنطقة لآليات صدور قرار الدمج وقبول ملفات التلاميذ والطلاب المتقدمين بطلب الدمج ودور لجنة القبول المركزية بالمنطقة فى التنسيق مع اللجنة المركزية بقطاع المعاهد فى قبول حالات الدمج.

من جانبه ألقى الدكتور موهوب عيسى منسق الدمج بمنطقة سوهاج الأزهرية الضوء على دور منسقي الدمج بالإدارت والمعاهد الأزهرية منوهاً أن عدد معاهد الدمج بالمرحلة الابتدائية وصل ل ٥٩ معهد مضيفاً أنه سيتم ترشيح ثلاثة معاهد بكل إدارة تعليمية للبدء في تطبيق الدمج بالمرحلتين الإعدادية والثانوية للبنين والبنات وأنها ستكون مناسبة لنمو التلاميذ بالمعاهد الإبتدائية وذلك عقب اعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأعربت الدكتورة لبنى السيد على مدير رياض الأطفال بالمنطقة عن بدء استعداد الروضات الواقعة جغرافيا فى نطاق معاهد الدمج لقبول الحالات التى تحتاج للقبول برياض الأطفال .

وحضر الاجتماع الدكتور نادي طه مدير التعليم الابتدائي والدكتور مرتضى أبو شارب مدير التعليم الإعدادي والدكتور عمر تمام مدير التعليم الثانوي والدكتور عبد الحكم محمد حسين مدير التعليم النموذجى والمهندس وائل السيد مدير الإدارة الهندسية .