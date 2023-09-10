مصر وتونس.. محمد صلاح يعود للمشاركة مع الفراعنة

يستعد المنتخب المصري لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره التونسي، في المباراة الودية استعدادًا للفترة المقبلة.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار" 2024.

ويأمل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم عنيد وقوي، من أجل المساهمة في الحصول على مركز متقدم في التصنيف الشهري بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ومن المقرر أن يلعب محمد صلاح هذه المباراة، بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام إثيوبيا.

موعد مباراة مصر وتونس

تنطلق مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

القنوات الناقلة

لم يتم الإعلان عن القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس، لكن تقترب "أون تايم سبورتس" من الحصول على حقوق بث المباراة خلال الفترة القليلة المقبلة.