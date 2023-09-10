المنصورة تعرض تجربة الجامعة فى تحقيق التنمية المستدامة بالمؤتمر العربي الخامس

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالى والتنمية المستدامة، تحت عنوان دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اتحاد الجامعات العربية، الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات من مختلف الدول العربية.



وشارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بفعاليات المؤتمر متحدثًا فى الجلسة الأولى بالمؤتمر بعنوان رؤية القيادات الأكاديمية لدور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة برئاسة الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وقدم عرضًا بعنوان تجربة جامعة المنصورة فى تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



واستعرض خاطر، نشأة جامعة المنصورة العريقة والتى مر على إنشائها أكثر من خمسين عامًا كما استعرض إمكانيات الجامعة المادية والبشرية جعلتها فى مقدمة الجامعات المصرية والعربية مؤكدًا أن الجامعة اهتمت فى خطتها الاستراتيجية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة مما جعلها تكون أول جامعة مصرية حكومية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وحصولها على المركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة وأفضل جامعة ابتكارية على مستوى جامعات الدلتا وكذلك اهتمامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مما انعكس على تحقيق الجامعة مراكز متقدمة محليًا ودوليًا فى التصنيفات الدولية للجامعات.



وأكد على دور الجامعة فى المشاركة الفعالة فى دعم أنشطة المسئولية الاجتماعية من خلال أنشطة قطاع خدمة المجتمع والتى شملت القوافل الشاملة والندوات ومحو الأمية والمشاركة فى المبادرات الرئاسية ومواجهة جائحة كورونا وكذلك دعم وتقديم استشارات ريادة الأعمال من خلال مراكز التطوير المهنى بالجامعة وعقد ملتقيات التوظيف واستشراف المستقبل من خلال الاهتمام بإنشاء كليات وتخصصات جديدة تواكب سوق العمل للحصول على فرص توظيف أفضل، والانفتاح فى التعاون مع الجامعات الأجنبية وتنفيذ مشروعات ومبانٍ صديقة للبيئة وتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية كما اهتمت الجامعة بآلية مواجهة التغيرات المناخية والتى تتفق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض خطة الجامعة تنفيذ مشروعات مستقبلية وهى تنفيذ المدينة الطبية بمدينة جمصة تضم مراكز التميز الطبي بالجامعة وبرامج زراعة الأعضاء.



