في قضية أحداث مسجد الفتح.. مشاهد فارقة ومحطات لا تُنسى

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، نظر وقائع إعادة محاكمة المتهم " صلاح محمد فواز إبراهيم" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح" وهى القضية التي تعود وقائعها إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

خلال السطور التالية، نستعرض أبرز مشاهد ومحطات القضية منذ بدء انعقادها..

بتاريخ 16 و17 أغسطس 2013 تجمهر عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي داخل مسجد الفتح، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك عندما حاصرت قوات الأمن، المتظاهرين في ذلك التوقيـت، لتنشب على إثرها أحداث العنف هناك.

وفي فبراير 2014 قرر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إحالة 439 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالقضية، حيث أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تدنيس المسجد وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به ، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية.

بتاريخ الرابع من ديسمبر 2014 انعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث قامت النيابة بتلاوة أمر الإحالة بحق المتهمين، والذي تضمن اتهامات بالتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران فى ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدى على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

لتستمع المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما ترافع فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية، دافعًا بانتفاء القصد الجنائي عنهم.

وفى سبتمبر 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالسجن المؤبد مع الوضع تحت المراقبة المشددة 5 سنوات لـ 43 متهما، منهم 22 حضوريًا و21 غيابيًا، كما عاقبت 17 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و54 متهما بالسجن 10 سنوات، و13 متهما آخرين بالمشدد 10 سنوات، كما قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 88 متهما بالسجن 10 سنوات، ومتهمي بالسجن 10 سنوات، و216 متهما بالسجن 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما.

وفي سبتمبر 2018 حددت محكمة النقض جلسة 28 يناير 2019 لنظر أولى جلسات طعون المتهمين فى القضية.

وبحلول الحادي عشر من يونيو 2019، أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن لـ290 آخرين.

وفي يناير العام الجاري، أصدرت المحكمة حكمها بحق 27 متهمًا أعيدت إجراءات محاكمتهم، وتضمن الحكم، المؤبد لمتهم، والمشدد 15 عامًا لـ4 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ20 متهمًا، والسجن 5 سنوات لمتهمين بينهم (حدث)".