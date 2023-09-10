موعد ودية المنتخب الوطني أمام تونس والقنوات الناقلة

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره التونسي في تمام السابعة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة ، وديًا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

كان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قد أعلن خلال وقت سابق عن قائمة ضمت 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر الجارية فعالياته خلال الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى

وجاءت على النحو التالي ..

في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.



كان المنتخب الوطني الذي حقق الفوز أخيرًا بالقاهرة على نظيره الإثيوبي بهدف من دون رد عبر اللاعب مصطفى فتحي ، قد حسم تأهله إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار المقرر إقامتها مطلع العام المقبل ، كذلك منتخب تونس قد حسم تأهله أيضًا للنهائيات.

يذكر أن المنتخب الوطني تحت قيادة مديره الفني البرتغالي فيتوريا ، لم يتعرض لأية خسائر حتى الآن في سجل مميز.