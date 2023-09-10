الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يرحب بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

 

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان قادة مجموعة العشرين ضم الاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد في نيودلهي.

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وأثني جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام على هذا القرار الصائب واصفاً إياه بـ"الخطوة الإيجابية" التي ستفضي إلى مكاسب متبادلة للجانبين، وسيسهم في تعزيز مشاركة الدول الأفريقية الشقيقة في قرارات ومواقف اقطاب الاقتصاد العالمي، كما ستعزز من قدرة القارة الأفريقية على المساهمة في حل القضايا العالمية المحورية مثل التغير المناخي وأمن الطاقة والأمن الغذائي وغيرها.

 

وأعرب المتحدث عن الأمل في أن يحظى طلب جامعة الدول العربية الحصول علي ذات الوضعية بالموافقة، مشيراً إلى أن تحرك الجامعة مؤخراً في هذا الصدد مذكراً بأن الملفات التي تعالجها المجموعة تهم المنطقة العربية بشكل مباشر، لاسيما فيما يتعلق بالتنمية والتشغيل وتسهيل التبادل التجاري والقضاء على الفقر.

 

كما نوّه المتحدث الرسمي بالدور الاقتصادي لجامعة الدول العربية، إذ تشرف على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2005، فضلاً عن الإنجازات التي حققتها في باقي مجالات التكامل الاقتصادي والشراكات الاقتصادية التي تقيمها مع المجموعات الإقليمية والدول الفاعلة.

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