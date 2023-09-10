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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاري كين يكشف سبب رحيله عن توتنهام والانتقال لـ بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين

أكد هاري كين، مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي، أن رحيله عن السبيرز جاء بسبب بحثه عن الألقاب خلال ما تبقى من مسيرته الكروية.

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وأشار كين في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه كان بحاجة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

تصريحات هاري كين

علق هاري كين عن سبب رحيله عن توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قال: "اظن أن سبب رحيلي عن توتنهام، من أجل التطور والبحث عن الفوز بالألقاب".

وأكمل: "احتجت لأن أُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، لقد أنهيت الموسم الماضي بشكل جيد مع توتنهام".

وأضاف: "لقد سجلت 30 هدفًا في الدوري ولكن لم يسر الأمر جيدًا مع الفريق، لذلك رأيت أن من الأفضل اتخاذ خطوة أخرى".

وأتم هاري كين تصريحاته: "خلال الموسم الحالي سأتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من عدم بداية البطولة، إلا أن بايرن ميونخ مرشح للفوز بها وهو ما يضيف ضغطًا مختلفًا وسيساعدني ذلك على التحسن والأداء على أعلى مستوى".

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