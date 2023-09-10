رفع 1600طن مخلفات صلبة ومخلفات بمركز أجا بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 1300طن مخلفات صلبة و230 طن مخلفات بلدية و50 طن اتربه من العديد من المواقع بنطاق مركز ومدينة أجا.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه تم التنسيق مع حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة وهي طلخا، وميت غمر والسنبلاوين والمنصوره وتمي الامديد ودكرنس، ومنيه النصر، وذلك بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة، والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل حيث بدأت اعمال الحملة في نطاق الوحدة المحلية لقرية منية سمنود، حيث تم رفع المخلفات اسفل كوبرى سمنود الملاحى بمنطقة عبارة عن قطعة ارض املاك دولة بشارع الفردوس مقترح ان يتم عليها إنشاء وحدة مطافى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا بقطعة ارض فضاء بشارع جسر البحر طريق جراح مقترح لاقامة نقطة شرطة بالمبادرة الرئاسية وكذا رفع المخلفات من طريق منية سمنود سنبخت و من شارع ارض المحلج وايضا رفع المخلفات من أمام مدرسة صوفيا الثانوية الفنية ومن امتداد شارع الفردوس الجرشات كما تم نظافة الطريق السريع نوسا الغيط حتى ميت دمسيس وشارع الثورة بمدينة اجا وشارع الجلاء وتشغيل المكنسية وتم رفع كفاءة النظافة بأحياء مدينة اجا في كل من البيلوق واللاوندى ووسط البلد.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.