انتخابات الزمالك.. وصول حسين لبيب وقائمته لتقديم أوراق الترشح

شهدت انتخابات نادي الزمالك المقامة حاليا وصول حسين لبيب وقائمته لتقديم أوراق الترشح في قائمة كاملة لإنتخابات القلعة البيضاء، وذلك في اليوم السابع والأخير للإنتخابات التي بدأت منذ الاثنين الماضي 4 سبتمبر وتنتهي اليوم الأحد على أن تقام انتخابات القلعة البيضاء يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في الفارس الأبيض.

وكان حسين لبيب وأحمد سليمان قد نشرا بيانًا رسميًا مساء أمس السبت، أعلنا فيه ترشحهما في قائمة توافقية واحدة، وذلك لإنتخابات نادي الزمالك، ومن المنتظر أن يقدم كل منهما أوراق ترشحه خلال اللحظات الجارية.

كان يوم الاثنين الماضي هو بداية فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر الترشح لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

لجنة تلقي طلبات الترشح على انتخابات الزمالك

يأتي الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي للجنة التي تقوم بتسيير الزمالك على رأس لجنة تلقي طلبات الترشيح، بينما أيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.