التحاق 154 طالب وخريج ببرنامج تعلم الألمانية بجنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى أنه فى إطار التعاون بين الجامعة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA ) فى برنامج نشر اللغة الالمانية فى صعيد مصر والذى يتم من خلال مركز التطوير الوظيفى بالجامعة (CDC) .

إنضمام 154 لبرنامج تعلم الألمانية

أنة تم عقد إمتحان المستوى (B1) لعدد 37 من طلاب الجامعات مشيرا إلى التحاق 154 طالب وخريج بالبرنامج وذلك لتأهيلهم لسوق العمل فى مجال صناعة التعهيد.

يقدم خدمة التدريب والإمتحان المعهد الثقافى الألمانى (معهد جوته( Goethe Institut) المعتمد من وزارة الخارجية الألمانية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بنجاح البرنامج فى نشر اللغة الالمانية بصعيد مصر الذى يؤدى الى مزيد من فرص العمل للخريجين فى مجال صناعة التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات .

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور الفعال الذى يقوم به مركز التطوير الوظيفى بالجامعة و دور هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات فى توفير منحة دراسة اللغة الألمانية.

أهمية اللغة الألمانية بسوق العمل

و رحب الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعيم و الطلاب بفريق معهد جوته و أشار إلى أهمية صقل مهارات الطلاب باللغة الألمانية التى تفتح لهم مجالا واسعا فى سوق العمل كما قدم الشكر لفريق مركز التطوير الوظيفى للدور الفعال الذى يقوم به.

وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة إلى أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية لتطوير مهارة التحدث باللغة الالمانية ويحقق هدفا رئيسيا من أهداف الجامعة والمركز فى تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص جديدة فى مجالات متعددة.