سقطت من الطابق الثالث.. وفاة عجوز بالمنشأة

استقبل مستشفى المنشاه المركزي، ربة منزل في العقد التاسع من العمر تقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم سقطت من شرفة شقة بالطابق الثالث وتوفيت عقب وصولها، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من المستشفى المركزي بوصول "نعيمة . ص . ح . ا" 85 سنة ربة منزل ومقيمه دائرة المركز مصابة كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم إدعاء سقوط من علو وتوفيت عقب وصولها .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال كلاً من :- نجلة المتوفاة "جيهان . ع . م . م" 41 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية ونجل المتوفاة "عبده . ع . م . م" 49 سنة عامل ومقيم دائرة المركز بأنه أثناء تواجد والدتهما المذكورة بشرفة الطابق الثالث بمنزل الأولى إختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها ونفيا الشبهة الجنائية .



وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .