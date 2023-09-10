محافظ الدقهليه يفتتح عدد من المدارس بمركز أجا

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عدد من المدارس بمركز ومدينة أجا بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه، بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا.

وأكد أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس وللمشروعات القوميه هو بحق إنجاز للدوله المصريه لم يحدث من قبل في ظل قيادة ا الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقال مختار، إن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو وصول الخدمه التعليميه لكافة الطلاب في المدن والقري وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزه لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة .

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل جميع ملاعب المدارس لممارسة الطلاب لكافة الانشطه الرياضيه عليها، مشيدا بدور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس .

وافتتح المحافظ، مدرسة شبراويش الثانوية علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 15 فصل تعليمي بتكلفة 4,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل، ومدرسة أجا الإعدادية بنات بمدينة أجا علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 24 فصل تعليمي بتكلفه 8,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل.

كما تم افتتاح مدرسة الاعدادية بنين علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 11 فصل تعليمي بتكلفة 4,5 مليون جنيه، ومدرسة بقطارس الجديدة بقرية بقطارس علي مساحة 300 متر مربع ومكونه من 18 فصل بتكلفة 8,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل .