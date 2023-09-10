حملة موسعة لتمهيد وتسوية الطرق الفرعية والرئيسية بفرشوط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال محافظة قنا، بقيادة عزت قناوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، حملة مكبرة لتمهيد وتسوية الطرق الفرعية والرئيسية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط تسهيلا على المارة والسيارات.

وذلك ضمن الخطة الشاملة لتسوية وتمهيد ورش طريق فرشوط الكتيبة العسكرية بداية من كوبري أولاد علي مرورا بالدهسة حتي كوبري موافى وتسوية طريق نجع الشيخ الشرقاوي بداية من بوابة مدخل الوحدة المحلية لقرية العركي حتي مسجد الشيخ أبوالوفا الشرقاوي وتسوية طريق الرشاونه وطريق القبيبة الخلفي، وكذلك تسوية وتمهيد ورفع كفاءة طريق فرشوط الحاج سلام بداية من عزبة كستور مرورا بنجع شاهين حتي مدخل قرية الحاج سلام .

وأكد رئيس المركز أنه جارى تسوية وتمهيد ورفع كفاءة باقي الطرق وكشط المخلفات والمطبات الناتجة عن أعمال التطوير بكافة المناطق، وإزالة المطبات العشوائية والتربة الطينية للتيسير على المواطنين فى الانتقالات الداخلية، وذلك باستخدام جليدرات ولوادر وقلابات الوحدة المحلية، وفقا لخطة الوحدة المحلية .