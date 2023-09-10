انطلاق أعمال توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة الأقصر

انطلقت اليوم أعمال توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023-2024، بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة بعملية تنظيم الطلبة القدامي لعملية الدخول واستقبال الطلبة المستجدين؛ لإرشادهم وتوجيههم، فضلًا عن تخصيص استراحات لذوي الطلاب بالكلية.

ويشار إلى أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالى: كلية الحاسبات والمعلومات يوم 10، وكلية الآثار يوم 11، بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الفنون الجميلة، يومي 12و13 بالكلية، وكلية الألسن يومي 14 و17 بالكلية، وكلية السياحة والفنادق يوم 18 بالكلية، وكلية الطب، يوم 19 بالكلية، والتخلفات يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية.



وشدد الدكتور حمدي حسين، على الطلاب المتقدمين إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية الكشف.