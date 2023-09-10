غداً الإثنين.. قافلة طبية مجانية في سمالوط بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من غد الإثنين 11 سبتمبر 2023 ، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية نزلة طحا إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، على مدار يومين متتاليين 11و12من شهر سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، تضم العديد من التخصصات، منها ( الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، لافتاً وكيل الوزارة ، إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة؛ لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ، فى نطاق محافظة المنيا.