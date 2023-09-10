بسبب عقب سيجارة .. إصابة موظف في حريق إندلع بشقته السكنية بسوهاج

شهد قسم ثان سوهاج إندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بسبب قيام مالك الشقة بترك عقب سيجارة مشتعل على السفرة نتج عنه إصابة موظف "صاحب الشقة" في العقد السادس من العمر بحالة إختناق واحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للشقق المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بأحد العقارات دائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الرابع ملك "مدحت . ص . ع . ع" 59 سنة موظف ومقيم بمفرده بذات العنوان وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

ونتج عن ذلك إصابة مالك الشقة المذكور بحالة إختناق وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتلقي الإسعافات اللازمة وصرح له بالخروج .



وبسؤال المذكور بمضمون قرر ما سبق وأضاف أنه حال إستيقاظه من النوم فوجئ بوجود دخان كثيف داخل الشقة وإشتعال النيران بمنضدة وكراسي السفرة وعلل سبب الحريق تركه لبقايا سجارة مشتعله على منضدة السفرة ونفي الشبهة الجنائية .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .