عزومة عشاء تتسبب في حرج بالاتحاد البولندي

كشفت صحيفة آس الإسبانية اليوم الأحد ، سر الخلاف بين الاتحاد البولندي لكرة القدم ، وليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة ، موضحة أن الخلاف بدء على هامش مشاركة بولندا في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.





وأكدت الصحيفة ، على أن اللاعب البولندي ليفاندوفسكي وجه الدعوة للاعبي بولندا لتناول وجبة العشاء في إحدى مطاعم قطر أثناء كأس العالم 2022، ثم قام لرسال الفاتورة إلى اتحاد الكرة الأمر الذي أثار غضب المسؤولين.



وخلال الساعات الأخيرة، تدخل أحد أصدقاء اللاعب البلولندي ، ويدعى توماس زاويسلاك نافيًا كل هذه الاتهامات، ومشددًا على أن اللاعب تحمل تكاليف العزومة بشكل شخصي دون إخطار السلطات الرياضية في بلاده.

بولندا وألبانيا ..

ويواجه منتخب بولندا بقيادة مديره الفني البرتغالي فرناندو سانتوس مساء اليوم الأحد نظيره منتخب ألبانيا في لقاء من العيار الثقيل يأتي لحساب تصفيات أمم أوروبا.

ومن المتوقع أن تبدأ بولندا اللقاء بكل من :

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بيرتشزنيسكي، جليك، كيوير، ماتي كاش.

خط الوسط: كامينيسكي، كيرتشيوفاك، سزيمانيسكي، زيلنيسكي، زاليفسكي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة بولندا وألبانيا مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، و مكة المكرمة.

وتذاع مباراة بولندا وألبانيا عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium في تصفيات يورو 2024.