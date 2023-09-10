المنيا تنظم ندوة عن "الخدمات التموينية المقدمة بالمجان للمواطنين"

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، ندوة توعية عن الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين بالمجان ، من خلال مكاتب التموين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتفعيل الدور التوعوي للأسر المصرية فى المناطق النائية و القرى الأكثر احتياجا ، من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء على، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ، الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكافة القطاعات، لافتة إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ومستحقى معاش تكافل وكرامة.

وتناولت الندوة، دور إدارة التموين ومكاتب التموين في حل مشاكل المواطنين، من خلال استخراج البطاقات التموينية، وتقديم كافة الخدمات التموينية الأخرى، واختتمت الندوة بالإجابة عن جميع الإستفسارات من الحاضرين، وذلك لزيادة الوعي، وتعريف المواطنين بالخدمات التموينية المجانية .