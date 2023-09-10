الرابط الرسمي للتقديم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1445
تصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn) بدء التقديم (رجال / نساء) فرص وظيفية وتدريبية في التخصصات الإدارية والتقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
أبرز شروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للانضمام إلى برنامج:
1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في التخصصات الإدارية.
3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل
5- مسجل في طاقات
6- معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو ما يعادلها.
مزايا برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
الفرص الوظيفية:
1- مطور التعلم الإلكتروني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في التعلم الإلكتروني أو أي مجال من مجالات تقنية المعلومات.
طريقة التقديم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة(
1- التخصصات الإدارية (اضغط هنا)
2- مطوّر التعلم الإلكتروني: (اضغط هنا )