ضبط 296 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط (296) قضية مخدرات، (182) قطعة سلاح ناري ، وتنفيذ (83831) حكماً قضائياً متنوعاً.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (296) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (331) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (139,978 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (53,600كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,500كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,380 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,685 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,225 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (388 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (370 جرام).

عدد (2443) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (182قطعة سلاح نارى بحوزة 162متهم).. وذلك على النحو التالى :

(22) بندقية آلية .

(32) بندقية خرطوش .

(7) طبنجات .

(121) فرد محلى .

(458) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

ضبط (237) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (83831) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(344) حكم جناية.

(26674) حكم حبس جزئى.

(4382) حكم حبس مستأنف.

(41451) حكم غرامة.

(10980) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط(2) تشكيلعصابى، ضما(6متهمين)إرتكبوا (2) حادث.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (39) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (295) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22950) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.