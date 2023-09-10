سقوط عصابة "أميرة" ب4 قطع أثرية وسبائك ذهبية قي قبضة شرطة جرجا

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من ضبط تشكيل عصابي تتزعمه ربة منزل داخل شقة سكنية بدائرة القسم وبحوزتهم 4 تماثيل وعدد 2 سبيكة ذهبية يشتبه أن تكون أثرية وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغًا بتواجد عدد من الأشخاص رفقة سيدة داخل شقة سكنية / دائرة القسم .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين تواجد كل من :- "عبد الرحيم . ح . ت . ا" 51 سنة عامل ومقيم الجيزة و"يسري . ا . م . ع" 53 سنة فني أعمال إلكترونية ومقيم الإسكندرية و"صبري . م . ر . ر" 55 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ومقيم القاهرة و"محمود . ا . ف . أ" 51 سنة عامل و"مصطفى . م . ا . ف" 21 عامل ومقيمان دائرة مركز العسيرات و"أميرة . ح . ع . م" 27 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة مركز العسيرات داخل صالة بشقة سكنية بالطابق الأرضي مملوكة للأخيرة وتلاحظ أمامهم وجود [ عدد " 4 " تماثيل وعدد " 2 " سبيكة ذهبية ] مختلفي الأشكال والأحجام يشتبه أن تكون أثرية .

وتم ضبط المذكورين والتحفظ على المضبوطات وبمواجهتهم قرروا بأن المضبوطات مقلده وخاصة بالرابع والخامس والسادسة وأن الأول والثاني والثالث كانوا طرفهم لشرائها كونهم يقومون بالإتجار فـي القطع المقلدة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .