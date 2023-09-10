ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة والقطاعى ببنى سويف

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة بني سويف، ارتفاعاً كبير في الاسعار، ما تسبب في حالة من الركود في حركة البيع والشراء، فيما فضل البعض العزف عن الشراء في الوقت الراهن لحين انخفاض الأسعار بأسواق الجملة والمحلات التجارية.

في التقرير التالى نقدم لكم قائمة باسعار الخضروات والفاكهة بأسواق بني سويف والتى جاءت كالتى:

بلح عراقي 50

بلح عراقي برحي درجه تانيه40

بلح رملي

رومان. 25

كيوي 135

جوافه 30

مشمش سوري60

كمثري مستورده30

تين مطروح 30

اناناس شجر 100

كريز وصل وصل الكيلو ب 130

قسم البلح السكري والطاقه

بلح القصيم فاخر ك . 110

بلح القصيم 3.5ك 330

مانجا نعومة. 37

مانجا اوستور 35

مانجا سدر يماما 35

مانجا ذبديه. 32

مانجا سكري. 35

مانجا عويس. 55

مانجا عويس وسط 50

مانجا فص عويسي 70

مانجا تيمور. 70

مانجا عصير. 20

خوخ نكتلين 60

خوخ طعميه. 65

خوخ سكري أردني. 60

برتقال بلدي 25

برقوق قلب احمر 50

برقوق اصفر سوري 50

شمام عراقي 22

بطيخ. سيدي براني 15

كانتلوب عرايشي فااااخر 20

افوكادو مصري 130

عنب احمر كريمسن 30

عنب اخضر بناتي 35

موز بلدى 25

قسم انواع تفاح الشادر

تفاح احمر سكري. 50

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تفاح اصفرماليندا. 60

تفاح سوري مشجر 50

تفاح مصري امريكاني. . 35

تفاح امريكاني 70

تفاح جرين. 80

الخضروات المجهزة

الوزن قبل التوضيب

كيلو كرنب صافي متوضب بالميزان بالخضرة. 40

كوسة مقورة حشو / متقطع للطبيخ 18

باميه مقمعه. 35

فاصوليا خضراء متوضبة. 35

لوبيا مقطعه ومفصصه. 30

فلفل رومي حشو مقور 18

بادنجان اسود مقور حشو. 12

بادنجان ابيض مقور 12

ملوخية مقرطفة 20

سبانخ جاهزة 25

بطاطس مقورة. 18

شوربة خضروات مشكلة 18

الخضروات الفريش

ورق عنب بناتي. 40

كيس ورق عنب. 20

بطاطا حمرا. 10

بطاطا بيضه. 15

بطاطس درجه تانيه 12.5

بطاطس قليه 15

ملوخية بلدي 15

كابوتشا. 20

كرنب احمر سلطه 20

كرنب ابيض سلطه 25

كرنب العمريه 30

طماطم.ناشفه 20

طماطم درجه تانيه 15

طماطم صلصه2ك. 25

باذنجان رومي. 8

بادنجان ابيض 10

باذنجان اسود عروس. 10

بزنجال مخدد. 10

باميه 35

باميه ويكا 20

كوسه. 15

فاصوليا خضراء. 30

سبانخ. 20

لوبيا 25

طبق. ذره سكري فريش. 35

بصل احمر. 22

بصل ابيض 25

توم مهروس. 30

توم مفصص 60

ليمون بلدي 16

فلفل رومي اخضر بلدي. 16

فلفل شطه حاميه 25

فلفل شطه بابريكا. 27

شطه هريسه برطمان. 30

فلفل الوان درجه اولي 45

جزر درجه اولي 20

بنجر 20

خيار 15

كرفس ربطه 10

زعتر فريش. 6

روز ماري. 6

ريحان. 6

جنزبيل فريش. 200

فجل احمر الربطه 10

رابطه كرات 5

كرافس الرابطه. 10

بصل اخضر الربطه. 2ج

جرجير رابطه ١ج

نعناع. ١ج

شبتث وكسبرة وبقدونس 3رابطه. 5

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