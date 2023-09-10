"خاص" مرتضي منصور يكشف حقيقة ترشحه لـ انتخابات الزمالك

تترقب جماهير نادي الزمالك موقف مرتضي منصور، رئيس النادي السابق، من خوضه للانتخابات المقبلة، بعدما قدم مجلس الإدارة استقالته خلال الفترة الماضية.

وسادت حالة من الجدل حول نية منصور من الترشح في انتخابات الزمالك، بعدما كشفت تقارير صحفية عن تفكير نجل رئيس الفارس الأبيض السابق أحمد مرتضي منصور في خوض السباق الانتخابي المقبل.

وعلمت "جريدة الوفد" من مصادرها أن المستشار مرتضي منصور ونجله أحمد لن يترشحا فى انتخابات نادي الزمالك الحالية رغم الضغوط الواقعة عليهما فى الساعات الأخيرة من عدد من الأعضاء والجماهير.

ووصف منصور للمقربين منه أن المناخ الحالى داخل القلعة البيضاء غير صحى وأنه سبق أن أكد أن القادم اسوأ و"البقاء فى حياة" نادي الزمالك.

وكان حسين لبيب وأحمد سليمان قد أتفقا على خوض انتخابات الزمالك ضمن قائمة توافقية بالأمس، حيث تنازل سليمان عن مقعد الرئاسة لـ لبيب، ليخوض الانتخابات على مقعد عضو مجلس إدارة.