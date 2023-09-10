وفد متعدد الجنسيات يزور المعالم الأثرية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن وفدا سياحيا متعدد الجنسيات قام بزيارة للمحافظة ، للتعرف على أهم الآثار التي تتميز بها وتمثل كافة العصور التاريخية ، بداية من العصر الفرعوني ، ثم اليوناني ، و الروماني ، والقبطي ، والإسلامي.

تأتى المنيا ثالث محافظة أثرية بعد محافظتي الجيزة والأقصر ، وأضاف المحافظ ، أن الوفد قام بزيارة منطقة تل العمارنة بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، ومنطقة بنى حسن بأبوقرقاص على بعد 20 كيلو متر جنوب مدينة المنيا، كما زار الوفد منطقة آثار تونا الجبل بملوى، موجها المحافظ ، إدارة السياحة وكافة الجهات المعنية بتسهيل جميع الإجراءات أمام الزائرين ، وتهيئة الأجواء اللازمة للاستمتاع بالمعالم الأثرية المختلفة، و التي تضمها أرض عروس الصعيد .

جدير بالذكر أن منطقة تل العمارنة تضم مجموعة من أقدم الآثار التى ترصد مراحل عبادة التوحيد ، التي دعا إليها الملك امنحوتب الرابع "اخناتون " حيث اتخذها عاصمة للدولة حينذاك، كما تضم منطقة بنى حسن عددا من المقابر الأثرية من عصر الدولتين القديمة والوسطى ، ويوجد بتونا الجبل المدينة الجنائزية لمنطقة هيروموبليس وهي عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا .