مد فترة تقديم عروض استغلال مجمع مدينة غرناطة

مدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير العرض الفني والمالي بطرح تأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة إلى يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023.

كانت مصر الجديدة للإسكان، طرحت مجمع مدينة غرناطة (11112 متراً مربعاً) للتأجير والاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة بها يوم 21 مايو 2023، محددة آخر موعد لتقديم العروض يوم 7 سبتمبر الجاري.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022...وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.