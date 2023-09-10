دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان بكلمات مؤثرة

حرصت النجمة دنيا سمير غانم على تهنئة زوجها الإعلامى رامى رضوان بمناسبة عيد ميلاده.

نشرت صور من الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي و ربنا يوفقك دايما و يكافئك علي قد تعبك و مجهودك و حبك لشغلك و أهلك و احترامك لكل الناس و احساسك انك دائما عايز كل حاجة تبقي أحسن، و عمري ما هنسي قد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي ربنا يخليك لينا".

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

وتستعد النجمة دنيا سمير غانم للعودة بعروض مسرحيتها الشهيرة "انستونا" مع المخرج خالد جلال، وذلك لعرضها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً بها في عروضها الأولى قبل أن تتوقف من أجل مشاريعها الأخرى.

وكانت حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على إحياء الذكرى الثانية لرحيل والدتها النجمة دلال عبدالعزيز، إذْ نشرت دنيا سمير غانم صورًا لها مع والدتها في مراحل عمرية مختلفة.

كتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ربنا يرحمك يا أمي ويغفر لك الحمد لله رب العالمين دلال عبدالعزيز".

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على إحياء الذكرى الثانية لوفاة والدها الراحل الفنان الكبير سمير غانم، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة له عبر حسابها وعلَّقتْ عليها، قائلة: "اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء وبقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم".

دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز

تابعت الفنانة دنيا سمير غانم: "اللهم آنس وحشتهم واغفر لهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلي من الجنة يا أرحم الراحمين.. بحبك يا بابي سمير غانم".

من ناحية أخري كشفت دنيا سمير غانم عن موقفها من دخول ابنتها كايلا مجال التمثيل، وذلك بعد ظهور كايلا معها للمرة الأولى في مسلسل "جت سليمة"، الذي عرض في رمضان الماضي.

دنيا سمير غانم

أكدت دنيا سمير غانم من خلال تصريحات لها: "كنت حابة تكون موجودة في المسلسل بما إن المسلسل فيه حاجات طفولية، لكن معنديش خطة معينة ليها".

أضافت دنيا سمير غانم في تصريحاتها أن كايلا تذكرها بها وبشقيقتها إيمي في طفولتهما، بسبب حبها للأغاني ورغبتها في الصعود للمسرح في فقرة تحية الجمهور.

دنيا سمير غانم وإبنتها كايلا

ظهرت كايلا في الحلقة 12 من مسلسل "جت سليمة"، وكانت المرة الأولى لها التي تظهر فيها مع والدتها في عمل فني، وطوال السنوات الماضية نجحت دنيا سمير غانم في إبعاد ابنتها عن الإعلام والأضواء، لكن مؤخرًا ظهرت كايلا في فيديوهات من كواليس مسرحية "أنستونا" كما ظهرت مع والدتها في حفل زفاف.

مسلسل "جت سليمة":

مسلسل "جت سليمة" شكَّلَ عودة لدنيا سمير غانم للدراما بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، وتكون من 15 حلقة.

أبطال مسلسل "جت سليمة":

يشارك في بطولة مسلسل "جت سليمة" دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى