وفاة مسن في حريق شقة سكنية بأكتوبر

تباشر النيابة العامة التحقيقات حول وفاة مسن اثر حريق شقه سكنية باكتوبر، وطلبت التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بالجيزة من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة أكتوبر، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن وفاة مصطفى م م 61 عاما، مصاب بحروق في أماكن متفرقة من جسده.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وفى سياق ذاته فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بعقار مكون من طابقين بقرية بقطارس مركز أجا.

وأسفر الحريق عن احتراق جزء من مطبخ الشقة، وإصابة شخص مسن مالك العقار، وجرى نقله إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوجود حريق بأحد المنازل بقرية بقطارس مركز أجا.

السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لباقي أجزاء العقار

وانتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، والإسعاف، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لباقي أجزاء العقار.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق بالدور الأول بعقار مكون من طابقين بقرية بقطارس ملك المواطن «عيد. س» 82 عامًا، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بشفاط المطبخ.

كما تبين أن الخاسر المادية احتراق جزء من المطبخ، وأسفر الحريق عن إصابة صاحب الشقة، وتم نقله عن طريق الأهالي إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.