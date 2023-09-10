اليوم العالمي لمنع إنهاء الحياة.. أسباب الاحتفال واحصائيات بمصر والعالم

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمنع حالات إنهاء الحياة في 10 سبتمبر من كل عام، والتي دشنته الأمم المتحدة لمواجهة حالات ونسب إنهاء الحياة التى انتشرت على مستوى العالم وتتزايد كل عام.

و تشير التقديرات العالمية إلى أن أكثر من 800 ألف شخص يموتون بسبب إنهاء الحياة كل عام على مستوى العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الإحصائية في السنوات القادمة.

أسباب الاحتفال

بدأت الفكرة لتحديد يوماً عالمياً لمنع سبل إنهاء الحياه، من طرف الرابطة الدولية لمنع إنهاء الحياه عام 2003، وأقرته منظمة الصحة العالمية التي تعرّف إنهاء الحياه بأنه القتل العمد للنفس، والذي يؤدي إلى تأثيرات جمة في محيط الضحية، والمجتمع بأسره.

لذا دشنت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم ، وتحتفل به كل عام، واعتمدت شعار "خلق الأمل من خلال العمل" كشعار لليوم العالمي لمنع الانتحار على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى إن ذلك يتضمن رفع مستوى الوعي بمنع الانتحار والحد من الوصم المرتبط به‎.

توصيات منظمة الصحة العالمية

وتوصي منظمة الصحة العالمية باتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل قدرة الوصول إلى وسائل إنهاء الحياة، مثل مبيدات الآفات والأسلحة النارية وبعض الأدوية، والتفاعل مع وسائل الإعلام من أجل ضمان تغطية إعلامية تتحلى بالمسؤولية لحالات إنهاء الحياه.

كما أوصت بتعزيز المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى المراهقين وضمان تحديد السلوكيات الخاصة بحالات إنهاء الحياه لدى الأشخاص المتأثرين بها بشكل مبكر، وتقييم حالتهم ومعالجتهم ومتابعتهم.

احصائيات وأرقام

ووفق دراسة أعدتها أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة ، فإن نسبة 29.2% من طلاب المرحلة الثانوية يعانون من مشكلات نفسية، و21.7% منهم يفكرون بإنهاء الحياه ، فيما شهدت مصر 2584 حالة إنهاء الحياه خلال عام 2021.

و وفقًا لإحصائية صادرة عن مكتب النائب العام، بينما أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه على مدار السنوات الثلاث، كانت أكثر الفئات العمرية في إنهاء الحياه هم الشباب، خاصة من هم في العقد الثاني والثالث من حياتهم.