غداً الإثنين.. غلق كوبري أبو المكارم على البحر اليوسفي بديرمواس
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير طريق بديل تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية أبو خلقة بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا غلق كوبري " أبو المكارم " علي البحر اليوسفي بالقرية، وذلك بدءًا من غد الأثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ ، حتي انتهاء أعمال صيانة الكوبري.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بمحافظة المنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ بالمنيا ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ، والجهات المعنية، تم توفير طريق الكاشف من قرية زعبرة كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الكوبرى .