رضا عبد العال يهاجم فيتوريا: "مالوش بصمة"

شن رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، هجومًا كبيرًا على روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على الرغم من صعود الفراعنه لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

واستطاع المنتخب المصري حجز تذكرة الصعود لكأس الأمم الإفريقية، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته.

تصريحات رضا عبد العال

تحدث رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: " فيتوريا لم يقدم جديد، ولم تظهر بصماته مع المنتخب الوطني حتى الآن ، كما أن آداء الفراعنة أمام نظيره الإثيوبي كان سيئًا للغاية، ولو كان المنافس أقوى لما نجح الفراعنة في تحقيق الفوز".

وتابع: "توجد علامة استفهام كبيرة حول الطريقة التي يتبعها فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في إصراره على الدفع بـ محمود حمادة، لاعب وسط فاركو بشكل أساسي في جميع المباريات، على الرغم من أنه ليس له دور حقيقي في وسط ملعب الفراعنة ، وكنت أُفضِل الاعتماد على مهند لاشين بدلاً منه ، كما تعجبت من تأخر الدفع بـ أحمد سيد زيزو" .

وأكمل: "منتخب مصر فقد الهوية في غياب النجم محمد صلاح ، بالرغم من تقديم مصطفى فتحي لقاء كبير ونجح في تسجيل هدف الفراعنة الوحيد".

بينما علق على عدم إحراز مصطفى محمد لأي أهداف، قال: "الطريقة التي يلعب بها المدرب البرتغالي لن تُنجح لاعب في مركز رأس الحربة الصريح ، ويجب أن يقوم بتغيير طريقة لعبه في مواجهة تونس الودية المقبلة".