دار الكتب تفتح باب التقدم للمشاركة في مؤتمر أدب الطفل

أعلن مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وبرئاسة د. أشرف قادوس، فتح باب المشاركة في مؤتمره السنوي الثامن حول: "شعر الأطفال" يومي ٢٠- ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بقاعة علي مبارك فى مقر الهيئة.

محاور المؤتمر



ومحاور المؤتمر، هي:

1- السمات الأدبية لشعر الأطفال بين الأصالة والمعاصرة

2- الشعر والمراحل العمرية للأطفال

3- شعر الأطفال والهوية الثقافية

4- شعر الأطفال بين الفصحى والعامية

5- القيم الثقافية والفنية في شعر الأطفال

6- مستقبل شعر الأطفال فى عصر التكنولوجيا الرقمية

7- شعر الأطفال في مرآة النقد

ترسل ملخصات البحوث وأوراق العمل والسيرة الذاتية، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمن يرغب في المشاركة من السادة أعضاء هيئات التدريس والخبراء والأدباء عبر البريد الالكتروني الخاص بالمؤتمر، وهو: [email protected] في موعد غايته 25/9/2023، والأعمال المقبول مشاركتها وفقا لمدى اتصالها المباشر بأحد محاور المؤتمر في صورتها النهائية قبل 1/11/2023.

مع الالتزام بالمواصفات التقنية لتحرير البحوث وأوراق العمل، وهي:

١) عدد كلمات الملخص من ٥٠٠ – ١٠٠٠ كلمة.

٢) تحرر الأعمال بخط نوعه (Simplified Arabic) وببنط (١٤) للمتن، و(١٦) للعناوين الفرعية.

٣) المراجعة اللغوية للأعمال المشاركة مسئولية الباحث.

٤) عدد صفحات البحث الكامل لا تتجاوز (٣٠) صفحة مقاس A4